WWE names the 30 greatest WrestleMania entrances

30. Seth Rollins - WrestleMania 33

29. JBL - WrestleMania 21

28. Alexa Bliss - WrestleMania 34

27. Kane - WrestleMania 21

26. Rhythm & Blues - WrestleMania 6

25. Miz & Morrison - WrestleMania 37

24. Andre the Giant - WrestleMania 3

23. Triple H - WrestleMania 21

22. Ric Flair - WrestleMania 24

21. John Cena - WrestleMania 23

20. Shawn Michaels - WrestleMania 25

19. Becky Lynch - WrestleMania 38

18. Randy Savage - WrestleMania 8

17. Edge - WrestleMania 38

16. Stone Cold Steve Austin - WrestleMania 38

15. The Undertaker - WrestleMania 14

14. John Cena - WrestleMania 36

13. Cody Rhodes - WrestleMania 38

12. Triple H & Stephanie McMahon - WrestleMania 34

11. AJ Styles - WrestleMania 36

10. Shinsuke Nakamura - WrestleMania 34

9. The Rock - WrestleMania 32

8. Bad Bunny - WrestleMania 37

7. The New Day - WrestleMania 32

6. The Fiend - WrestleMania 37

5. Triple H - WrestleMania 30

4. Charlotte Flair - WrestleMania 35

3. The Undertaker - WrestleMania 29

2. John Cena - WrestleMania 25

1. Shawn Michaels - WrestleMania 12

You know what? That’s actually a decent list. I don’t necessarily agree with HBK at number one, but won’t argue too hard against anyone who believes so.

Your thoughts?